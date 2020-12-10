Мемориальную доску Лужкову открыли в центре Москвы

Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в столице. Спустя год после смерти бывшего градоначальника она появилась на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Лужков.

На открытии присутствовала вдова Лужкова Елена Батурина, а также официальные лица города.