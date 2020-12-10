Мемориальную доску Лужкову открыли в центре Москвы

Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в столице. Спустя год после смерти бывшего градоначальника она появилась на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Лужков.

На открытии присутствовала вдова Лужкова Елена Батурина, а также официальные лица города.

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Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский, передает RT.

Лужков умер 10 декабря 2019 года, ему было 83 года. Мэром Москвы он пробыл на протяжении 18 лет, существенно изменив облик российской столицы.

В феврале президент РФ Владимир Путин предложил увековечить память бывшего столичного градоначальника, установив мемориальную доску на доме, где он жил. Елена Батурина отнеслась положительно к предложению.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Юрий Лужков
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