Посмертные разборки: Немцов выиграл суд у Лужкова

Убитый в центре Москвы Борис Немцов выиграл суд у скончавшегося мэра российской столицы Юрия Лужкова. Сторону оппозиционера занял Европейский суд по правам человека. Он постановил выплатить дочери политика Жанне компенсацию в 20 800 евро за нарушение прав ее отца со стороны бывшего градоначальника мэра.

Информацию об этом распространил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Речь идет о судебных разбирательствах между Немцовым и Лужковым из-за жёсткой критики оппозиционера в адрес мэра на тему коррупции.