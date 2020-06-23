Посмертные разборки: Немцов выиграл суд у Лужкова

Убитый в центре Москвы Борис Немцов выиграл суд у скончавшегося мэра российской столицы Юрия Лужкова. Сторону оппозиционера занял Европейский суд по правам человека. Он постановил выплатить дочери политика Жанне компенсацию в 20 800 евро за нарушение прав ее отца со стороны бывшего градоначальника мэра.

Информацию об этом распространил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Речь идет о судебных разбирательствах между Немцовым и Лужковым из-за жёсткой критики оппозиционера в адрес мэра на тему коррупции.

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Пока оба визави были ещё живы, Замоскворецкий суд столицы РФ признал слова Немцова клеветой и взыскал с него и с издательского дома «Коммерсант», который распространил его точку зрения по полмиллиона компенсации в пользу бывшего мэра, отмечает Ura.ru.

Летом 2010 года Немцов обжаловал вердикт в Страсбурге. В результате ЕСПЧ признал иск Лужкова несостоятельным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудЮрий ЛужковБорис Немцов
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