Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей

Московский экспортный центр (МЭЦ) начал отбирать компании для размещения их продукции в магазинах дьюти-фри. Товары столичных производителей будут продаваться в аэропортах под общим логотипом Made in Moscow. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, продажа товаров на этой площадке указывает на их высокое качество и положительно скажется на маркетинговом продвижении.