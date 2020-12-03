Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей

Московский экспортный центр (МЭЦ) начал отбирать компании для размещения их продукции в магазинах дьюти-фри. Товары столичных производителей будут продаваться в аэропортах под общим логотипом Made in Moscow. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, продажа товаров на этой площадке указывает на их высокое качество и положительно скажется на маркетинговом продвижении.

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Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Сергуниной, Московский экспортный центр возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года.

Стать участниками программы имеют возможность производители пяти категорий товаров: кондитерской, ювелирной, алкогольной продукции, косметики и сувениров.

Ранее Сергунина рассказала, что более 140 млн рублей инвестиций привлекли выпускники «Московского акселератора».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:МагазиныПроизводствоАэропорт
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