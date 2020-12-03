Московский технопарк возглавил рейтинг лучших в России — Сергунина

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что восемь московских технопарков вошли в список самых эффективных в России. Это составляет примерно 20% от всего списка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Она отметила, что отрасль развития технологий получает внушительный набор материальной и нематериальной поддержки, так как является одним из приоритетов города.

Первое место в рейтинге занял нанотехнологический центр «Техноспарк». Также в список вошли особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».

Использование технопарков позволяет компаниям снижать налоговую нагрузку до 25% и пользоваться технологической инфраструктурой. Уточняется, что сейчас в Москве действует 36 таких мест, в которых трудятся более 65 тысяч человек.

Сергунина добавила, что компании - резиденты технопарков могут получать от правительства Москвы дополнительные меры поддержки: субсидии на покупку и лизинг оборудования и частичную компенсацию процентов по кредитам. Сэкономленные средства научные и технологические организации вкладывают в развитие своих проектов.

