Московский технопарк возглавил рейтинг лучших в России — Сергунина
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что восемь московских технопарков вошли в список самых эффективных в России. Это составляет примерно 20% от всего списка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она отметила, что отрасль развития технологий получает внушительный набор материальной и нематериальной поддержки, так как является одним из приоритетов города.
Первое место в рейтинге занял нанотехнологический центр «Техноспарк». Также в список вошли особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».
Использование технопарков позволяет компаниям снижать налоговую нагрузку до 25% и пользоваться технологической инфраструктурой. Уточняется, что сейчас в Москве действует 36 таких мест, в которых трудятся более 65 тысяч человек.
Сергунина добавила, что компании - резиденты технопарков могут получать от правительства Москвы дополнительные меры поддержки: субсидии на покупку и лизинг оборудования и частичную компенсацию процентов по кредитам. Сэкономленные средства научные и технологические организации вкладывают в развитие своих проектов.
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