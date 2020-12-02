Сергунина: Более 140 млн руб инвестиций привлекли выпускники «Московского акселератора»

За год работы программы поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» участники смогли привлечь свыше 140 миллионов инвестиций. Об это рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что цель проекта – масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Студенты программы посещают разные тематические курсы: цифровые сервисы, биомедицинские технологии, финансовые продукты и другие.

Так, проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия проходят в рамках тематических курсов - треков. Они посвящены, например, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам.

Сергунина подчеркнула, что более 100 технологических компаний в этом году стали выпускниками проекта и заявила о высоком интересе предпринимателей к программе, поэтому и конкурс на программу тоже высокий.

Созданием курсов для «Московского Акселератора» занимается Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер.





