Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в столичных такси

Контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в такси Москвы усилился в нерабочие дни. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Специалисты отметили, что начала года было выявлено три с половиной тысячи таксистов без медосмотра, а также более 200 водителей без масок и дезинфекции салона.

«В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров», - заявили в дептрансе.

Напомним, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.