Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в столичных такси

Контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в такси Москвы усилился в нерабочие дни. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Специалисты отметили, что начала года было выявлено три с половиной тысячи таксистов без медосмотра, а также более 200 водителей без масок и дезинфекции салона.

«В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров», - заявили в дептрансе.

Напомним, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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А ранее зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в нерабочие дни c 28 октября по 7 ноября россиянам лучше «посидеть дома».

Она полагает, что в это период гражданам следует общаться только с теми, кто живет с ними в одном доме или квартире, также можно почитать книги или посмотреть фильмы. По мнению Соломатиной, в длинные ноябрьские выходные нужно «снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаксиКоронавирус
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