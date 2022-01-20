Горевший месяц мусорный полигон в Приморье потушен

Мусорный полигон твердых бытовых отходов в Кавалеровском районе Приморья, который горел с декабря 2021 года, потешен. Об этом сообщает министерство ГОЧС региона.

Площадь горения полигона, находящегося в аренде у частного лица, составила 6 гектаров. Как отмечали в администрации района, высота складируемого мусора - до 10 метров. Задымление отмечалось в районе частного сектора поселка Рудный-1, на что жаловались местные жители.

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В декабре в районе был введен режим повышенной готовности, пожар тушили каждый день силами краевой противопожарной службы и администрации муниципального района, передает РИА Новости. Дополнительно был направлен резерв тяжёлой техники.

Ранее пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) сообщила, что проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПожарПриморьеМусор
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