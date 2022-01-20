Горевший месяц мусорный полигон в Приморье потушен
Мусорный полигон твердых бытовых отходов в Кавалеровском районе Приморья, который горел с декабря 2021 года, потешен. Об этом сообщает министерство ГОЧС региона.
Площадь горения полигона, находящегося в аренде у частного лица, составила 6 гектаров. Как отмечали в администрации района, высота складируемого мусора - до 10 метров. Задымление отмечалось в районе частного сектора поселка Рудный-1, на что жаловались местные жители.
В декабре в районе был введен режим повышенной готовности, пожар тушили каждый день силами краевой противопожарной службы и администрации муниципального района, передает РИА Новости. Дополнительно был направлен резерв тяжёлой техники.
Ранее пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) сообщила, что проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- СМИ: В России могут полностью запретить операции с криптовалютами
- Иммунолог рассказала, можно ли аллергикам делать прививку от COVID-19
- Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году достиг рекордных $191 млрд
- Американский эсминец без разрешения вошел в территориальные воды Китая
- Горевший месяц мусорный полигон в Приморье потушен
- Бывшего депутата Госдумы заочно арестовали за невыплату зарплат на 200 млн рублей
- Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона
- Главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов «омикрона»
- Кабмин направит 2,7 млрд рублей на производство изделий для травматологии
- Политолог Рар: Бербок «переобулась» в вопросе российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru