Горевший месяц мусорный полигон в Приморье потушен

Мусорный полигон твердых бытовых отходов в Кавалеровском районе Приморья, который горел с декабря 2021 года, потешен. Об этом сообщает министерство ГОЧС региона.

Площадь горения полигона, находящегося в аренде у частного лица, составила 6 гектаров. Как отмечали в администрации района, высота складируемого мусора - до 10 метров. Задымление отмечалось в районе частного сектора поселка Рудный-1, на что жаловались местные жители.