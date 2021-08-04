Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим
Глава Крыма призвал туристов соблюдать меры эпидбезопасности и носить маски. Однако, вместе с тем, Сергей Аксенов подчеркнул, что дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте в последнее время улучшилась.
Между тем, директор центра оперативного реагирования при совете министров Крыма Татьяна Зверева посетовала на то, что «отдыхающие, гости Крыма вообще не соблюдают масочный режим».
«Они отдыхают и считают, что у нас все хорошо», - подчеркнула Зверева.
А ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская заявила, что за прошедшую неделю на полуострове от коронавируса скончались 73 человека. По её словам, это самый высокий показатель с начала пандемии, и 20% из общего числа умерших - граждане младше 65 лет, подчеркивает РИА Новости.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 22 589 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Общее число заболевших - 6 356 784, из них в Крыму - 61 306 человек.
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