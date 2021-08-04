Глава Крыма призвал туристов соблюдать масочный режим

Глава Крыма призвал туристов соблюдать меры эпидбезопасности и носить маски. Однако, вместе с тем, Сергей Аксенов подчеркнул, что дисциплина в части соблюдения масочного режима в общественном транспорте в последнее время улучшилась.

Между тем, директор центра оперативного реагирования при совете министров Крыма Татьяна Зверева посетовала на то, что «отдыхающие, гости Крыма вообще не соблюдают масочный режим».

«Они отдыхают и считают, что у нас все хорошо», - подчеркнула Зверева.