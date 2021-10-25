Гидрометцентр объявил Москве «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Специалисты отмечают, что местами его порывы могут достигать 15 м/с. Предупреждение действует с 10:00 вторника, 26 октября до 10:00 четверга, 28 октября, сообщает RT.

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Ранее Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что понедельник станет в Москве самым холодным днем на этой неделе: в столице ожидается 2-4 градуса тепла. Однако уже в среду и четверг потеплеет до 9-10 градусов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Погода В МосквеГидрометцентр России
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