Гидрометцентр объявил Москве «желтый» уровень погодной опасности

Ранее Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что понедельник станет в Москве самым холодным днем на этой неделе: в столице ожидается 2-4 градуса тепла. Однако уже в среду и четверг потеплеет до 9-10 градусов.

