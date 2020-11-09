Для людей старше 65 лет в Подмосковье вводятся новые ограничения из-за коронавируса
Со среды, 11 ноября, в Московской области будут заблокированы проездные жителей старше 65 лет. Мера принимается в связи с осложнившейся ситуация по коронавирусу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев объявил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, людям старшего поколения сейчас лучше оставаться дома, передает RT. Губернатор отметил, что обеспечить еще большую безопасность этих людей - задача властей.
За последние сутки в Подмосковье зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет «Газета.ру». Между тем, в Москве выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6897.
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