Минпромторг сообщил о запрете на импорт масок до 2022 года

Запрет на допуск медицинских масок из-за рубежа для государственных и муниципальных закупок, который сейчас находится на стадии обсуждения, будет действовать до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Для участия в конкурсе по закупкам производителю нужно будет предоставить сертификат с подтверждением производства на территории РФ. Требования не распространяется на страны-члены Евразийского экономического союза.

Минпромторг: Российским производителям масок нужна господдержка

В ведомстве сообщили, что с момента начала пандемии объем рынка медицинских масок в России вырос почти в 80 раз, мощности серийного производства выросли до 12 миллионов масок в сутки. Это привело к тому, что российские производители оказались в ситуации перепроизводства.

При этом доля российских поставщиков по госконтрактам сократилась до 73% в прошлом месяце. Законопроект о запрете импорта масок внесли в Госдуму 2 ноября. Он будет проходить процедуру общественных обсуждений до 23 ноября.

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ФОТО: pixabay.com
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