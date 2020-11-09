Минпромторг сообщил о запрете на импорт масок до 2022 года
Запрет на допуск медицинских масок из-за рубежа для государственных и муниципальных закупок, который сейчас находится на стадии обсуждения, будет действовать до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Для участия в конкурсе по закупкам производителю нужно будет предоставить сертификат с подтверждением производства на территории РФ. Требования не распространяется на страны-члены Евразийского экономического союза.
В ведомстве сообщили, что с момента начала пандемии объем рынка медицинских масок в России вырос почти в 80 раз, мощности серийного производства выросли до 12 миллионов масок в сутки. Это привело к тому, что российские производители оказались в ситуации перепроизводства.
При этом доля российских поставщиков по госконтрактам сократилась до 73% в прошлом месяце. Законопроект о запрете импорта масок внесли в Госдуму 2 ноября. Он будет проходить процедуру общественных обсуждений до 23 ноября.
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