Минпромторг сообщил о запрете на импорт масок до 2022 года

Запрет на допуск медицинских масок из-за рубежа для государственных и муниципальных закупок, который сейчас находится на стадии обсуждения, будет действовать до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Для участия в конкурсе по закупкам производителю нужно будет предоставить сертификат с подтверждением производства на территории РФ. Требования не распространяется на страны-члены Евразийского экономического союза.