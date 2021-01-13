Подмосковье утром четверга накроет снежная буря

Подмосковье утром четверга накроет снежная буря.

Южный циклон принесет снегопад и ветер, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снег пойдет еще ночью, к утру он усилится, ожидаются сильный ветер и метель.

В субботу будет еще один снегопад, а к воскресенью в столичный регион придет антициклон с морозами, передает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:Погода
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