Подмосковье утром четверга накроет снежная буря.

Южный циклон принесет снегопад и ветер, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снег пойдет еще ночью, к утру он усилится, ожидаются сильный ветер и метель.

В субботу будет еще один снегопад, а к воскресенью в столичный регион придет антициклон с морозами, передает «Радио1».

