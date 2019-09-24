Зюганов: Трамп пытается сбить социалистические настроения в США
Лидер КПРФ в эфире НСН рассказал о возможности революции в США.
В ходе 74-й сессии ГА ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал коммунизм и социализм, заверив, что Америка никогда не станет социалистическим государством. По его словам, социализм это сила разрушающая нации и общества и она является «одной из серьезных угроз, стоящих перед США».
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в эфире НСН объяснил опасения Трампа касательно коммунистов.
«В американском обществе сейчас идут коренные изменения настроений. Берни Сандерс не случайно вышел на предстоящие выборы. Это левый человек, который разделяет социалистические взгляды и идеи. Поэтому не зря Трамп пытается сбить настроения. Мы сильны в мире и обществе, в том числе, и в американском. Я уж не говорю про Европу, потому что либеральный капитализм, по сути, мертв», - сказал лидер партии КПРФ.
Трамп и ранее критиковал социализм, обвиняя «прогрессивных демократов» в его распространении. Американский президент считает, что «социализм и коммунизм не имеют отношения к справедливости, это не про равенство и не про то, чтобы вытащить людей из нищеты, и уж точно не о том, что касается пользы стране».
Геннадий Зюганов рассказал, будет ли революция в США.
«Революция там [в США] невозможна, но обстановка тяжелая и ситуация меняется на глазах. Средний класс в Европе и Америке разваливается. Кто организовал выход «желтых жилетов» во Франции? Это те же представители среднего класса, которые почувствовали давление крупного капитала. Знаменитый нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц прямо заявил, что сегодня либо мы ослабим давление денег на политику и будем бороться с неравенством – разрастающейся пропастью между богатыми и бедными, либо нас впереди ждут большие потрясения. Эту точку зрения разделяют очень многие люди на Западе, в том числе и крупные банкиры. После того как восторжествовала так называемая американская модель либерального капитализма - за 25 лет мир пришёл в жесткое противоречие – одни богатели, другие нищали, а это главный признак революции», - пояснил Зюганов.
Он также отметил, что в России возрастают просоциалистические настроения.
«Последние выборы в России также показали интерес российского общества к левым силам. КПРФ удвоила и утроила свои результаты от Москвы и до Дальнего Востока», - заключил лидер коммунистов России.
Ранее итоги выборов в Единый день голосования, 8 сентября, в эфире НСН подвел руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Он отметил, что: «КПРФ по всей стране является второй партией. Традиционно, где проседает «Единая Россия» там начинает расти КПРФ - это для нас не новость».
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