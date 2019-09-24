Зюганов: Трамп пытается сбить социалистические настроения в США

В ходе 74-й сессии ГА ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал коммунизм и социализм, заверив, что Америка никогда не станет социалистическим государством. По его словам, социализм это сила разрушающая нации и общества и она является «одной из серьезных угроз, стоящих перед США».

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в эфире НСН объяснил опасения Трампа касательно коммунистов.

«В американском обществе сейчас идут коренные изменения настроений. Берни Сандерс не случайно вышел на предстоящие выборы. Это левый человек, который разделяет социалистические взгляды и идеи. Поэтому не зря Трамп пытается сбить настроения. Мы сильны в мире и обществе, в том числе, и в американском. Я уж не говорю про Европу, потому что либеральный капитализм, по сути, мертв», - сказал лидер партии КПРФ.

Трамп и ранее критиковал социализм, обвиняя «прогрессивных демократов» в его распространении. Американский президент считает, что «социализм и коммунизм не имеют отношения к справедливости, это не про равенство и не про то, чтобы вытащить людей из нищеты, и уж точно не о том, что касается пользы стране».

Геннадий Зюганов рассказал, будет ли революция в США.