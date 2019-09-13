Зюганов призвал «поставить на место зарвавшихся» в Праге
Лидер КПРФ в эфире НСН призвал российскую власть прибегнуть к личным мерам в отношении тех, кто переписывает результаты Второй мировой войны.
МИД России заявил, что не оставит без ответа решение пражских властей о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Данный поступок может «стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу», уточняется в сообщении ведомства.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, с чем связаны подобные жесты на Западе.
«Идет мощная атака на результаты войны. Нам всем пытаются испортить настроение в преддверии 75-ой годовщины со дня Победы. Это начиналось в России еще, когда Ельцин и вся его свора пытались перечеркнуть все, что было связанно с Победой, начиная от флага, гимна, договоров и так далее. Потом вся эта зараза поползла по Прибалтике, Восточной Европе, распоясалась бандеровщина.
«Американцы умеют дирижировать такими мерзостями»
Что доказывают несколько новых попыток, например, в Болгарии пытаются ослабить отношения, а теперь ситуация с памятником Коневу в Праге. Ведь он один из самых легендарных полководцев - вместе с Жуковым и Рокоссовским. Поэтому это [перенос памятника] оскорбление всем погибшим и всем живущим – всем нам», - отметил Зюганов.
Под командованием Ивана Конева войска 1-го Украинского фронта освободили чехословацкую столица от фашистко-немецких захватчиков. На месте, где установлен памятник Коневу, планируется возвести мемориал освобождению Праги. Против данных изменений выступил президент Чехии Милош Земан, который назвал решение муниципальных властей позором для всей страны. Лидер КПРФ убежден, что необходимо решительно отвечать на подобного рода выпады.
«На мой взгляд, нужно принимать меры каждый раз и принимать, действительно, адекватные меры. Содрали наш флаг с представительства в Америки – реакции не было, выгнали из Америки накануне Нового года [в конце декабря 2016 года США приняли решение выслать из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов] – тоже реальных ответов не было. Принимайте меры, чтобы почувствовали, ведь их много у государства: финансовые, экономические, политические, личные. Тем более такая страна как наша, которая обладает огромными ресурсами. Нужно поставить на место зарвавшихся. Проявляйте волю и характер - получите результат. А то на словах объясняются, а толку никакого», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщала, что в Германии назвали «проклятием» оставшееся от советских войск следы после их вывода из страны.
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