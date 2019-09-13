Зюганов призвал «поставить на место зарвавшихся» в Праге

МИД России заявил, что не оставит без ответа решение пражских властей о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Данный поступок может «стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу», уточняется в сообщении ведомства.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, с чем связаны подобные жесты на Западе.

«Идет мощная атака на результаты войны. Нам всем пытаются испортить настроение в преддверии 75-ой годовщины со дня Победы. Это начиналось в России еще, когда Ельцин и вся его свора пытались перечеркнуть все, что было связанно с Победой, начиная от флага, гимна, договоров и так далее. Потом вся эта зараза поползла по Прибалтике, Восточной Европе, распоясалась бандеровщина.