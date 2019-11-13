Зюганов рассказал, как Назарбаев помирит Россию и Украину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в республике.

«Я Назарбаева хорошо знаю с советских времен... Я бы прислушался к его предложению, а встреча с президентом Украины давно назрела. Поэтому, если Путин это поддержит, я буду только приветствовать и способствовать», - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

В эфире НСН лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает идею проведения переговоров президентов России и Украины правильной и необходимой.

«Назарбаев – один из опытнейших политиков, он предлагает встречу двух президентов на нейтральной территории, где, глядя в глаза друг другу, они все выскажут и рассмотрят варианты. Я приветствую такого рода переговоры, они будут полезны обеим сторонам. Назарбаев сумел многое сделать для того, чтобы Казахстан уверенно развивался и освоил новейшие технологии. Это человек с огромным жизненным опытом, и советским опытом, и нынешним. Мне кажется, это хорошее решение», - высказался он.