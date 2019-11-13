Зюганов рассказал, как Назарбаев помирит Россию и Украину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заявил о пользе конструктивного общения Киева и Москвы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в республике.
«Я Назарбаева хорошо знаю с советских времен... Я бы прислушался к его предложению, а встреча с президентом Украины давно назрела. Поэтому, если Путин это поддержит, я буду только приветствовать и способствовать», - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
В эфире НСН лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает идею проведения переговоров президентов России и Украины правильной и необходимой.
«Назарбаев – один из опытнейших политиков, он предлагает встречу двух президентов на нейтральной территории, где, глядя в глаза друг другу, они все выскажут и рассмотрят варианты. Я приветствую такого рода переговоры, они будут полезны обеим сторонам. Назарбаев сумел многое сделать для того, чтобы Казахстан уверенно развивался и освоил новейшие технологии. Это человек с огромным жизненным опытом, и советским опытом, и нынешним. Мне кажется, это хорошее решение», - высказался он.
Зюганов отметил, что после режима Порошенко Зеленскому потребуется много времени привести в порядок страну.
«Порошенко был президентом войны, нацизма и бендеровщины, президентом наживы и хапужничества. Украинский народ на выборах отказал ему, практически все области Украины сказали "нет". Зеленского поддержали 2/3 населения, он создал большую фракцию, способную решать вопросы. В его команде малоопытные люди, не прошедшие нужной школы, но они не хотят дальнейшей бойни и войны, они не хотят крови. Другое дело, не хватает опыта, знаний, воли. Против этой шайки чтобы сражаться, надо иметь мощный административный аппарат, силовые ведомства. Сейчас он пытается укрепиться. На месте нашей власти, я бы давно признал Донецкую и Луганскую республики. Я бы помог им избавиться от этого насилия, которое тянется 4 года. Это нисколько не снимает проблему диалога и решения вопросов. Нам жить рядом, и надо помогать друг другу. 20 миллионов человек на Украине говорят на русском языке. Сейчас им власть даже запрещает говорить на родном языке. Это безумие. Любая такая встреча будет укреплять диалог. Любая война заканчивается диалогом, мирными переговорами. По этой линии надо идти депутатам», - добавил он.
Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в настоящее время Кремль сосредоточен на подготовке к саммиту «нормандской четвёрки».
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