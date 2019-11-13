В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

13 ноября 201918:57

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о преждевременности дискуссии о возможности двусторонней встречи лидеров России и Украины. В данный момент акцент делается на подготовке к саммиту в нормандском формате, завил представитель Кремля.

Как отмечает RT, таким образом Песков отверг возможность переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским до проведения нормандского саммита.

Нурсултан-примиритель: Состоится ли встреча Путина и Зеленского в Казахстане?

Накануне стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вступил с инициативой организовать встречу Путина и Зеленского в Астане. По утверждению Назарбаева, Зеленский уже согласился на такую встречу с глазу на глаз.

В Кремле выразили признательность Назарбаеву за посредничество, однако констатировали, что «встреча ради встречи» вряд ли может принести пользу.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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