В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о преждевременности дискуссии о возможности двусторонней встречи лидеров России и Украины. В данный момент акцент делается на подготовке к саммиту в нормандском формате, завил представитель Кремля.
Как отмечает RT, таким образом Песков отверг возможность переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским до проведения нормандского саммита.
Накануне стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вступил с инициативой организовать встречу Путина и Зеленского в Астане. По утверждению Назарбаева, Зеленский уже согласился на такую встречу с глазу на глаз.
В Кремле выразили признательность Назарбаеву за посредничество, однако констатировали, что «встреча ради встречи» вряд ли может принести пользу.
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