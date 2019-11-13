В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о преждевременности дискуссии о возможности двусторонней встречи лидеров России и Украины. В данный момент акцент делается на подготовке к саммиту в нормандском формате, завил представитель Кремля.

Как отмечает RT, таким образом Песков отверг возможность переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским до проведения нормандского саммита.