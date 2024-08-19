Жителям Курской области предложили проголосовать досрочно на выборах губернатора
Жители Курской области в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября. Об этом избирательная комиссия региона сообщила в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что жители смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому. Основное же голосование пройдет 6-8 сентября, уточнили в облизбиркоме.
На выборы губернатора Курской области зарегистрированы четыре кандидата, в том числе врио губернатора Алексей Смирнов от партии «Единая Россия».
6 августа ВСУ напали на приграничные районы Курской области. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, ежедневно по мноо раз там объявляется ракетная опасность. По данным МЧС, более 121 тысяч человек были эвакуированы из девяти приграничных районов Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru