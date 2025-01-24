Красносельский заявил, что газ в Приднестровье закончится через два дня

По словам лидера ПМР, газ в регионе закончится через два дня.

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело», - заявил Красносельский.

Как отметил политик, такие условия создала для региона Молдавия. Красносельский считает, что топливо в ПМР могут поставить «хоть завтра», если Кишинев пропустит его.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа из РФ в Приднестровье незаконными, так как они нарушают санкции, напоминает 360.ru.

