Красносельский заявил, что газ в Приднестровье закончится через два дня

Тяжелая ситуация сложилась в Приднестровье без поставок энергоресурсов. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

СМИ: Газ для Приднестровья могут поставить через Турцию

По словам лидера ПМР, газ в регионе закончится через два дня.

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело», - заявил Красносельский.

Как отметил политик, такие условия создала для региона Молдавия. Красносельский считает, что топливо в ПМР могут поставить «хоть завтра», если Кишинев пропустит его.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа из РФ в Приднестровье незаконными, так как они нарушают санкции, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазПриднестровье

Горячие новости

Все новости

партнеры