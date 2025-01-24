Красносельский заявил, что газ в Приднестровье закончится через два дня
Тяжелая ситуация сложилась в Приднестровье без поставок энергоресурсов. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.
По словам лидера ПМР, газ в регионе закончится через два дня.
«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело», - заявил Красносельский.
Как отметил политик, такие условия создала для региона Молдавия. Красносельский считает, что топливо в ПМР могут поставить «хоть завтра», если Кишинев пропустит его.
Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа из РФ в Приднестровье незаконными, так как они нарушают санкции, напоминает 360.ru.
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