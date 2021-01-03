Жириновский указал на «последний шанс» Трампа сохранить власть
Использование режима ЧС может быть основанием для отмены результатов выбором и поможет американскому президенту Дональду Трампу сохранить власть. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Свое мнение он высказал в собственном Telegram-канале.
«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат», – заявил Жириновский в
Лидер либерал-демократов считает, что США «устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир стоит «на ушах» из-за эпидемии коронавируса, и Трамп может использовать эту ситуацию, чтобы сохранить власть, пишет Газета.ru.
«Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например со стороны арабских шейхов. И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации <...> Крепитесь, Дональд, мы с Вами, заграница Вам поможет», – убеждает Жириновский.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter анонс предстоящего митинга своих сторонников. Он запланирован в день утверждения итогов выборов главы государства конгрессом, с которыми Трам и его команда не согласны.
«Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января», - цитирует Трампа RT.
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