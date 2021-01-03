11 американских сенаторов намерены оспорить итоги президентских выборов

Одиннадцать сенаторов-республиканцев в США объявили о намерении формально возразить против итогов голосования выборщиков, сообщает издание The Hill.

Как ожидается, это произойдет в день их утверждения конгрессом - 6 января.

Члены верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов главы государства. 11 сенаторов 6 января намерены проголосовать «против выборщиков из спорных штатов».