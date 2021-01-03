11 американских сенаторов намерены оспорить итоги президентских выборов
Одиннадцать сенаторов-республиканцев в США объявили о намерении формально возразить против итогов голосования выборщиков, сообщает издание The Hill.
Как ожидается, это произойдет в день их утверждения конгрессом - 6 января.
Члены верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов главы государства. 11 сенаторов 6 января намерены проголосовать «против выборщиков из спорных штатов».
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter анонс предстоящего митинга своих сторонников. Он запланирован в день утверждения итогов выборов главы государства конгрессом.
«Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января», - цитирует Трампа RT.
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