Трамп собирает митинг протеста в день утверждения итогов выборов

«Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января», - цитирует Трампа RT.

Трамп ретвитнул призыв своих сторонников накануне вечером, отмечают «Известия».

«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем всё необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — заявляют приверженцы политики Трампа.

Он также написал, что о месте проведения митинга сообщит позднее, уточняет Газета. ru.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов выборщиков (306) получил кандидат от демократов Джо Байден, однако Трамп отказывается признать его победу, назвав поведение демократов «махинациями».

Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США и отметил, что сотрудничество на основе равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.

Ранее американист Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, ждать ли от уходящего президента США неожиданностей в день утверждения его поражения в Конгрессе.

«Я не берусь рассуждать, что в голове у этого непредсказуемого человека. В целом значительная часть его действий — эпатаж: держать на нерве, говорить такие вещи, чтобы его противники не успокаивались и были в тонусе. Не думаю, что он будет что-то такое делать», - отметил он.

