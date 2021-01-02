Трамп собирает митинг протеста в день утверждения итогов выборов
Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter анонс предстоящего митинга своих сторонников. Он запланирован в день утверждения итогов выборов главы государства конгрессом.
«Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января», - цитирует Трампа RT.
Трамп ретвитнул призыв своих сторонников накануне вечером, отмечают «Известия».
«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем всё необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — заявляют приверженцы политики Трампа.
Он также написал, что о месте проведения митинга сообщит позднее, уточняет Газета. ru.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов выборщиков (306) получил кандидат от демократов Джо Байден, однако Трамп отказывается признать его победу, назвав поведение демократов «махинациями».
Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США и отметил, что сотрудничество на основе равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.
Ранее американист Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, ждать ли от уходящего президента США неожиданностей в день утверждения его поражения в Конгрессе.
«Я не берусь рассуждать, что в голове у этого непредсказуемого человека. В целом значительная часть его действий — эпатаж: держать на нерве, говорить такие вещи, чтобы его противники не успокаивались и были в тонусе. Не думаю, что он будет что-то такое делать», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 039 / сут.
Умерли
57 555+536 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+25 798 / сут.
- Трамп собирает митинг протеста в день утверждения итогов выборов
- Россияне после 45 лет начнут получать уведомления о размере будущей пенсии
- «На волоске». Стрелков рассказал, где будет война в 2021 году
- В России установили рекорд - за один день появилось почти 600 миллионеров
- Удаленка не для всех. Аналитики перечислили самые популярные вакансии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru