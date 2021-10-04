Зеленскому предрекли серьезные проблемы из-за «Досье Пандоры»
Политолог Марат Баширов уверен, что противники украинского президента «вцепятся» в него после опубликованных данных о многомиллионном состоянии.
Зарубежные СМИ, а также признанные иноагентом в России «Важные истории» распространили данные о причастности к офшорному бизнесу семей мировых элит. Политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что опубликованная информация в большей степени затронет глав государств, например, украинского президента.
Авторы расследования утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году за две недели до президентских выборов передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру. Отмечается, что до того, как стать президентом, он задекларировал свои активы, но этот пакет акции не раскрывал.
«На мой взгляд, это очень опасная история для лидеров государств. Например, по тому же господину Зеленскому, если будет доказано, что он якобы отказался от владения одной четвертой компании, которая называется «Квартал 95», но при этом его жена получала дивиденды, то это будет означать, что он не продавал эту долю, он оставался ее фактическим владельцем и получал за это дивиденды», - рассказал Баширов.
По словам политолога, большие вопросы вызывают и многомиллионные инвестиции в офшорную компанию, которая по сути не обладает материальными активами.
«Там огромная сумма, которая фигурирует в виде инвестиций в этот актив, в эту компанию офшорную со стороны предпринимателя Игоря Коломойского, там, по-моему, 41 миллион долларов. Это тоже вызывает огромные вопросы, потому что такого рода компании, как он сам говорил, не обладают какими-либо материальными активами, это в основном авторские права. Авторские права на 41 миллион долларов – это даже по голливудским меркам дерзко, за что эти деньги были переведены? Такого рода кейсы, конечно, должны публично обсуждаться. Я думаю, что как раз организация, которая на Украине занимается коррупцией, будет сейчас расследовать эту историю», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Баширов уверен, что ситуация развяжет руки оппозиции Зеленского, которая уж точно не упустит такую возможность «надавить» на него.
«Я не думаю, что будут какие-то протесты, потому что для обычного избирателя это очень сложная тема, а вот элиты и противники Зеленского, конечно, в это вцепятся и будут его обвинять в том, что он скрывал свое такое огромное состояние, более того сделал тех, кто является совладельцами этой компании, одного - руководителем СБУ, а второго – Сергея Шефира – своим первым помощником. На него, как вы помните, несколько дней назад было совершено покушение, вполне возможно, что это связано с этим «досье Пандоры». Он якобы и купил эти 25% у Зеленского, по документам он купил, но надо проверять, не подделка ли это», - добавил он.
Ранее 22 сентября было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира, политик не пострадал, водитель получил огнестрельное ранение.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram заявил, что покушение на его помощника является проявлением слабости, на что он намерен дать «сильный ответ».
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