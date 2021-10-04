Зеленскому предрекли серьезные проблемы из-за «Досье Пандоры»

Зарубежные СМИ, а также признанные иноагентом в России «Важные истории» распространили данные о причастности к офшорному бизнесу семей мировых элит. Политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что опубликованная информация в большей степени затронет глав государств, например, украинского президента.

Авторы расследования утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году за две недели до президентских выборов передал 25% своих акций в офшорной компании Maltex Multicapital Corp своему близкому другу Сергею Шефиру. Отмечается, что до того, как стать президентом, он задекларировал свои активы, но этот пакет акции не раскрывал.

«На мой взгляд, это очень опасная история для лидеров государств. Например, по тому же господину Зеленскому, если будет доказано, что он якобы отказался от владения одной четвертой компании, которая называется «Квартал 95», но при этом его жена получала дивиденды, то это будет означать, что он не продавал эту долю, он оставался ее фактическим владельцем и получал за это дивиденды», - рассказал Баширов.

По словам политолога, большие вопросы вызывают и многомиллионные инвестиции в офшорную компанию, которая по сути не обладает материальными активами.