Зеленский заявил о необходимости расшифровать каждый пункт Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить возможность их исполнения. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Зеленского, только после этих действий будет понятно в состоянии Украина выполнить требования или нет, а также понять необходимые для этого действия и определить ответственных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что от другой стороны конфликта также ожидается выполнение обязательств, пишет ФАН.

Накануне сообщалось, что контактная группа согласовала прекращение огня между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Меры должны вступить в силу 27 июля. Согласно заявлению Зеленского, согласованные меры также требуют дальнейшей наработки.

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ФОТО: president.gov.ua
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