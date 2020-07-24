Зеленский заявил о необходимости расшифровать каждый пункт Минских соглашений

По словам Зеленского, только после этих действий будет понятно в состоянии Украина выполнить требования или нет, а также понять необходимые для этого действия и определить ответственных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что от другой стороны конфликта также ожидается выполнение обязательств, пишет ФАН.

Накануне сообщалось, что контактная группа согласовала прекращение огня между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Меры должны вступить в силу 27 июля. Согласно заявлению Зеленского, согласованные меры также требуют дальнейшей наработки.

