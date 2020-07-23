Москва обвинила Киев в фактическом выходе из минских соглашений

Москва расценивает решение Верховной Рады Украины о проведении местных выборов в октябре текущего года как фактический выход из минских договорённостей. С таким комментарием выступила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этот шаг Киева впрямую нарушает систему согласованных последовательных шагов по разрешению конфликта в Донбассе. Захарова выразила беспокойство по этому поводу и заявила, что на Смоленской площади требуют от украинской стороны ясных разъяснений на этот счёт.

Наряду с этим Мария Захарова признала «позитивные подвижки» в выполнении решений парижского саммита прошлого года в «нормандском формате». Она, в частности, подтвердила, что достигнутая договоренность контактной группы о дополнительных мерах усиления «режима тишины» ожидает подписания.

Согласно постановлению Верховной Рады, выборы в местные органы власти пройдут 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву территорий востока страны. В начале июля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников заявил, что минские соглашения перестали быть актуальными в нынешних условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выйти из «Минска-2» в том случае, если «нормандская четверка» в течение года не сумеет добиться реальных результатов по Донбассу.

