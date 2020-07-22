Контактная группа согласовала прекращение огня между Киевом и Донбассом
Контактная группа согласовала прекращение огня между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова.
Как заявил Грызлов, Россия удовлетворена согласованием мер по прекращению огня в Донбассе. Он добавил, что вступить в силу меры должны 27 июля.
Полпред напомнил, что Киев пять месяцев не мог согласовать меры.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в рамках контактной группы с 2014 года. Несмотря на соглашение о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки. Встречи контактной группы проходят в Минске.
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