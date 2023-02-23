Зеленский заявил о готовности обсудить предложенный Китаем мирный договор

Киев запросил переговоры с китайской стороной. Об этом президент Украины заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский отметил, что не знает о деталях мирного плана. Делать выводы о инициативе КНР он не стал и призвал дождаться публикации документа.

При этом то, что Китай включился в обсуждение украинской проблемы, Зеленский назвал положительным моментом.

Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что прибывший в Москву член политбюро Компартии Китая Ван И привез с собой план мирного урегулирования. Высокопоставленный чиновник КНР провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет НСН.

