Зеленский заявил о готовности обсудить предложенный Китаем мирный договор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования, передает РИА Новости.

Китайский расклад. Предложения КНР по Украине влияют на мир

Киев запросил переговоры с китайской стороной. Об этом президент Украины заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский отметил, что не знает о деталях мирного плана. Делать выводы о инициативе КНР он не стал и призвал дождаться публикации документа.

При этом то, что Китай включился в обсуждение украинской проблемы, Зеленский назвал положительным моментом.

Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что прибывший в Москву член политбюро Компартии Китая Ван И привез с собой план мирного урегулирования. Высокопоставленный чиновник КНР провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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