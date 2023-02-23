Зеленский заявил о готовности обсудить предложенный Китаем мирный договор
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования, передает РИА Новости.
Киев запросил переговоры с китайской стороной. Об этом президент Украины заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Зеленский отметил, что не знает о деталях мирного плана. Делать выводы о инициативе КНР он не стал и призвал дождаться публикации документа.
При этом то, что Китай включился в обсуждение украинской проблемы, Зеленский назвал положительным моментом.
Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что прибывший в Москву член политбюро Компартии Китая Ван И привез с собой план мирного урегулирования. Высокопоставленный чиновник КНР провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет НСН.
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