Путин: членам семей погибших на Украине выплатят более 7 млн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что члены семей погибших на Украине военнослужащих получат от государства более 7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Накануне в Минобороны РФ обнародовали данные о потерях российской и украинской армий с начала спецоперации в этой стране. По данным ведомства, при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: Kremlin.ru
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