В МИД Китая попросили США перестать очернять Пекин из-за Украины

США следует перестать без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай из-за украинского кризиса. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на одного из представителей Департамента стран Северной Америки и Океании китайского МИД.

При этом он подчеркнул, что Пекин продолжит настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению. К тому же дипломат добавил, что Китай и дальше будет применять решительные меры для защиты своих интересов.

Накануне стало известно, что с 27 по 29 августа советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан приедет с визитом в Китай. В рамках этой поездки пройдет новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. До этого министр иностранных дел КНР Ван И и Салливан уже встречались в Вене, Бангкоке и на Мальте.