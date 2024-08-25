В МИД Китая попросили США перестать очернять Пекин из-за Украины
США следует перестать без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай из-за украинского кризиса. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на одного из представителей Департамента стран Северной Америки и Океании китайского МИД.
При этом он подчеркнул, что Пекин продолжит настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению. К тому же дипломат добавил, что Китай и дальше будет применять решительные меры для защиты своих интересов.
Накануне стало известно, что с 27 по 29 августа советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан приедет с визитом в Китай. В рамках этой поездки пройдет новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. До этого министр иностранных дел КНР Ван И и Салливан уже встречались в Вене, Бангкоке и на Мальте.
Представитель департамента МИД Китая рассказал, что это будет первый визит в страну представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в КНР для самого Салливана.
«Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации», - подчеркнули в китайском ведомстве.
Ранее RT сообщил, что Пекин во время визита Джейка Салливана намерен выразить американской стороне озабоченность по вопросу Тайваня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru