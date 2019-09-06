Зеленский помиловал 12 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.
Он отметил, что граждане России были вывезены из мест заключений и в настоящий момент находятся в пункте сбора лиц, участвующих в обмене. Украинский адвокат предположил, что обмен людьми между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что обмен может состояться в субботу, 7 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эти данные, сославшись на то, что это слишком «чувствительная тема». Тем не менее он подчеркнул, что об обмене станет известно «по факту».
Также накануне стало известно о том, что суд выпустил из под стражи Владимира Цемаха – экс-командира одной из бригад ПВО ДНР. Он был похищен летом украинскими спецслужбами и вывезен в Киев.
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