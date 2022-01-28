Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление Украине оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поблагодарил коллегу за военную помощь США, в частности в виде оборонного летательного оружия, передает ТАСС.

Отмечается, что Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этой области.

Зеленский сообщил о долгом разговоре с Байденом

При этом СМИ сообщают, что прошедший разговор не был конструктивным. По данным канала CNN беседа «прошла нехорошо». Отмечается, что основные расхождения заключались в оценках угрозы российского вторжения. Кроме того, США отказались поставлять высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска на территорию Украины.

Байден также отказался вводить превентивные антироссийские санкции. Он отметил, что по вопросу вступления Украины в НАТО нет прогресса.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:БайденОружиеВладимир Зеленский
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