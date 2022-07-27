Зеленский планирует сделать Украину гарантом энергетической безопасности в ЕС

Украина планирует в будущем стать одним из гарантов энергетической безопасности Евросоюза. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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По словам Зеленского, страна готовится к увеличению экспорта электричества европейским потребителям. Он отметил, что несмотря на военные действия Украина обеспечила подключение своей сети к энергосистеме Европы.

Ранее 8 июля Зеленский заявлял о намерении Украины возместить снижение объемов газа из РФ в Европе за счет украинской электроэнергии.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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