СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена

Корреспонденты телеканала сообщают об этом в Twitter, ссылаясь на представителя администрации США.

Другие подробности не известны.

Также о разговоре сообщило агентство Reuters, не приведя детали беседы.

Ранее Зеленский указал на нерешительность международного сообщества по ситуации вокруг Украины.

