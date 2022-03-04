СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена
4 марта 202205:33
Американский президент Джо Байден поговорил лидером Украины Владимиром Зеленским, передает CNN.
Корреспонденты телеканала сообщают об этом в Twitter, ссылаясь на представителя администрации США.
Другие подробности не известны.
Также о разговоре сообщило агентство Reuters, не приведя детали беседы.
Ранее Зеленский указал на нерешительность международного сообщества по ситуации вокруг Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru