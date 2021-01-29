Зеленский назвал вакцину от COVID-19 «политическим вопросом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина от COVID-19 является "вопросом политики и геополитики". Об этом сообщает официальный сайт президента.

В беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский подчеркнул, что поставка препарата является "не только вопросом здоровья и жизни" граждан Украины, но и геополитическим вопросом. Так он объяснил отказ от российского препарата.

Зеленский поблагодарил Евросоюз за инициативу COVAX, которая позволяет Европе передавать вакцину странам-партнерам, однако подчеркнул, что для вакцинации в "критически необходимой прослойки населения" в текущем году выделенного количества вакцины не хватит. Зеленский призвал Еврокомиссию содействовать ускорению поставок новой вакцины в страну.

Лидер России Владимир Путин уже заявлял о том, что поставки российской вакцины от коронавируса возможны, однако для этого необходим запрос украинских властей. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным "оружием" против Украины.