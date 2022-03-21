Песков исключил возможность прекращения огня на Украине на время переговоров

Прекращения огня в рамках специальной операции России на Украине на время переговоров сторон не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных», — цитирует представителя Кремля РБК.

Песков подчеркнул, что такая ситуация складывалась неоднократно и осложняла переговорный процесс.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаПереговорыДмитрий Песков
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