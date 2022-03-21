Песков исключил возможность прекращения огня на Украине на время переговоров

«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных», — цитирует представителя Кремля РБК.

Песков подчеркнул, что такая ситуация складывалась неоднократно и осложняла переговорный процесс.

