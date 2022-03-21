Песков исключил возможность прекращения огня на Украине на время переговоров
21 марта 202212:22
Прекращения огня в рамках специальной операции России на Украине на время переговоров сторон не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных», — цитирует представителя Кремля РБК.
Песков подчеркнул, что такая ситуация складывалась неоднократно и осложняла переговорный процесс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru