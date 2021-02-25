Зеленский и Дуда обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», привлекая к этому мировое сообщество, сообщается на официальном сайте офиса лидера Украины.
По словам Зеленского, проект - «ловушка для всей Европы», который нельзя допустить. «Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — сказал украинский президент в телефонном разговоре с коллегой из Польши.
Основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток - 2», передает ТАСС слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
«Главный приоритет - создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода», - отметил Маас и добавил, что в Германии по этому вопросу сказали все.
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