Зеленский и Дуда обсудили противодействие «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», привлекая к этому мировое сообщество, сообщается на официальном сайте офиса лидера Украины.

По словам Зеленского, проект - «ловушка для всей Европы», который нельзя допустить. «Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — сказал украинский президент в телефонном разговоре с коллегой из Польши.