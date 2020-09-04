Завтрак как причина комы Навального
Реакция России на историю с отравлением оппозиционера «Новичком» напоминает троллинг
Следы яда из группы «Новичок» обнаружены не только в анализах Алексея Навального, но также на бутылке, которая была у него с собой во время поездки. Ее передали берлинским врачам близкие Навального.
Такое заявление было сделано на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами ключевых министерств, на котором руководству страны представлял результаты токсикологических исследований специалист Бундесвера, пишет Spiegel. Ранее на этой неделе правительство Германии сообщило, что, по данным исследований военных экспертов, Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.
С запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального к Германии обращалась российская Генпрокуратура. Ответа до сих пор нет, и сегодня стали известны причины такого положения дел. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ответ от Берлина по ситуации с Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии:
«Мы сегодня интересовались в очередной раз, планирует ли госпожа Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры поступил», - сказал Лавров.
России нечего скрывать по инциденту с Навальным, добавил министр.
В России в ходе доследственной проверки случившегося с Алексеем Навальным было назначено около двух десятков различных экспертиз, не все из них еще завершились, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Между тем, уже завершенные исследования показывают, что в крови Навального не зафиксировано отправляющих веществ. А глава МВД России Владимир Колокольцев прямо заявил, что в ситуации с Навальным нет криминала: «Откуда ему там быть?» - сказал Колокольцев.
И, наконец, омские врачи (не путать с мемом «британские ученые») сегодня выдвинули новую версию возможных причин ухудшения состояния здоровья Навального. Ее представил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. По его словам, Алексей Навальный испытывал проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации. От сопровождавших политика лиц стало известно, что «пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением», заявил г-н Сабаев. Кроме того, он предположил, что спровоцировать ухудшение состояния могла не только диета, но также банальное отсутствие завтрака, стресс, переутомление, длительное пребывание на солнце либо, наоборот, переохлаждение.
Двухнедельная кома из-за отсутствия завтрака… Если это не троллинг, то что?
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