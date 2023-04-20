Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края
20 апреля 202318:01
Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.
Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс в своём Telegram-канале заявил, что на встрече с Путиным получил от него предложение продолжить работу на федеральном уровне.
Он отметил, что на новом посту он будет заниматься, в том числе, «и вопросами социально-экономического развития края».
Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение
- Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края
- Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира
- Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
- «Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры
- В Латвии запретили праздновать День Победы
- «Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship
- МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
- Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке
- Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru