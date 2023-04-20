Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс в своём Telegram-канале заявил, что на встрече с Путиным получил от него предложение продолжить работу на федеральном уровне.

Он отметил, что на новом посту он будет заниматься, в том числе, «и вопросами социально-экономического развития края».

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

