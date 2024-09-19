Замглавы МИД Мисри: Индия обсуждает мирный план по Украине с партнерами

Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Индии второй «саммит мира». Эту инициативу он озвучил во время визита в Киев индийского премьер-министра Нарендры Моди. Источники утверждают, что Украина желает заручиться поддержкой стран Глобального Юга и встреча в Индии могла бы стать для Киева прогрессом, передает «Радиоточка НСН».

