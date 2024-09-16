Hindu: МИД Индии отказался вводить санкции против российских СМИ
Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских СМИ, в том числе против телеканала RT. Об этом сообщила газета Hindu со ссылкой на источники.
Согласно данным, чиновники Соединенных Штатов обсуждали с индийским МИД необходимость присоединиться к санкциям против RT. В Индии отметили, что запрет медиа России показывает проявление двойных стандартов со стороны стран Запада.
Бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что действия Вашингтона по ограничению российских СМИ наносят ущерб собственным ценностям США, хотя правительство Штатов заявляет о поддержке свободы слова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны Штатов в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru