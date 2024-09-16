Hindu: МИД Индии отказался вводить санкции против российских СМИ

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских СМИ, в том числе против телеканала RT. Об этом сообщила газета Hindu со ссылкой на источники.

Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

Согласно данным, чиновники Соединенных Штатов обсуждали с индийским МИД необходимость присоединиться к санкциям против RT. В Индии отметили, что запрет медиа России показывает проявление двойных стандартов со стороны стран Запада.

Бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал заявил, что действия Вашингтона по ограничению российских СМИ наносят ущерб собственным ценностям США, хотя правительство Штатов заявляет о поддержке свободы слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны Штатов в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СМИИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры