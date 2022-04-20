Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам
Россия утратила доверие к представляющим Украину переговорщикам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», — отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова считает, что Киев превратил запрошенные украинской стороной переговоры в цирк, пишет «Свободная пресса». По словам представителя МИД, киевские власти используют переговорный процесс лишь как отвлекающий маневр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что контакты в рамках переговоров с Украиной продолжаются, однако их динамика оставляет желать лучшего, напоминает RT.
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