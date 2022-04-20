Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам

«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», — отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова считает, что Киев превратил запрошенные украинской стороной переговоры в цирк, пишет «Свободная пресса». По словам представителя МИД, киевские власти используют переговорный процесс лишь как отвлекающий маневр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что контакты в рамках переговоров с Украиной продолжаются, однако их динамика оставляет желать лучшего, напоминает RT.

