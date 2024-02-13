Захарова заявила, что Украину поддерживают стоящие у власти в ФРГ потомки нацистов

Так она отреагировала на публикации о нацистских взглядах деда министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», – заявила дипломат.

Ранее издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед Бербок Вальдемар являлся убежденным нацистом. Он имел награды Третьего рейха.

Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма. В период Второй мировой войны он работал инженером в области ПВО и полностью поддерживал режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

