Захарова заявила, что Украину поддерживают стоящие у власти в ФРГ потомки нацистов
Берлин поддерживает режим украинского президента Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она отреагировала на публикации о нацистских взглядах деда министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», – заявила дипломат.
Ранее издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед Бербок Вальдемар являлся убежденным нацистом. Он имел награды Третьего рейха.
Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма. В период Второй мировой войны он работал инженером в области ПВО и полностью поддерживал режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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