По данным издания, Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма. В период Второй мировой войны он работал инженером в области ПВО и полностью поддерживал режим. В 1944 году дед Бербок также был награжден гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Уточняется, что в МИД на запрос СМИ ответили, что Бербок не обладала подобной информацией.

Ранее Анналена Бербок в ходе выездного заседания глав МИД в Киеве заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По словам дипломата, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы», напоминает «Радиоточка НСН».

