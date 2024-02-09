СМИ: Родственник главы МИД Германии Бербок был сторонником нацизма
Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто говорит на мемориальных мероприятиях, был офицером вермахта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на исторические документы.
По данным издания, Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма. В период Второй мировой войны он работал инженером в области ПВО и полностью поддерживал режим. В 1944 году дед Бербок также был награжден гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.
Уточняется, что в МИД на запрос СМИ ответили, что Бербок не обладала подобной информацией.
Ранее Анналена Бербок в ходе выездного заседания глав МИД в Киеве заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По словам дипломата, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы», напоминает «Радиоточка НСН».
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