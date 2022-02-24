Захарова заявила, что украинцам в России бояться нечего

Ранее Киев объявил о разрыве дипотношений с Москвой. Обе стороны сообщили об эвакуации своих представительств.

В то же время, Захарова отметила, что при эвакуации российской дипмиссии возникла реальная опасность для жизни. Дипломатам поступали угрозы физической расправы.

Ранее Министерство обороны России также подчеркнуло, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре Украины, гражданские объекты войска не обстреливают.

