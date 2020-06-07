Захарова высказалась о массовых протестах в США

Официальный представитель МИР РФ Мария Захарова дала комментарий о массовых протестах в США, вызванных смертью чернокожего Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости.

Захарова считает, что США пожинают то, что сами внедряли в мировое сознание.

«Они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала представитель МИД РФ.

В качестве примеров отрицательной политики США Захарова привела игру на внутренних противоречиях в странах и дестабилизацию обстановки, которым, по ее мнению, необходимо противостоять на законных основаниях.

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Напомним, массовые протесты с актами вандализма начались в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда, который был арестован в Миннеаполисе четырьмя полицейскими. Во время задержания полицейский Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда. В результате тот умер от удушения в реанимации.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН сделал вывод, что массовые беспорядки в США на расовой почве могут привести к поражению Дональда Трампа на предстоящих выборах или даже к госперевороту.

«Слабовато ведет себя Трамп. По сути дела, мы имеем не только расовые волнения в США, которые повторяются часто, мы имеем поджигаемые противниками Трампа расовые волнения, поскольку с помощью них противники Трампа хотят совершить государственный переворот», – сказал Марков.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:БеспорядкиСШАМария Захарова
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