Захарова высказалась о массовых протестах в США

Напомним, массовые протесты с актами вандализма начались в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда, который был арестован в Миннеаполисе четырьмя полицейскими. Во время задержания полицейский Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда. В результате тот умер от удушения в реанимации.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН сделал вывод, что массовые беспорядки в США на расовой почве могут привести к поражению Дональда Трампа на предстоящих выборах или даже к госперевороту.

«Слабовато ведет себя Трамп. По сути дела, мы имеем не только расовые волнения в США, которые повторяются часто, мы имеем поджигаемые противниками Трампа расовые волнения, поскольку с помощью них противники Трампа хотят совершить государственный переворот», – сказал Марков.

