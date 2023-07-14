Захарова: военные поставки на Украину не приведут к миру

По её словам, западные страны просто не хотят завершения военных действий, извлекая свою выгоду.

Дипломат отметила, что складывается впечатление, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе была принята программа по разворачиванию в Европе большой войны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся на грани войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

