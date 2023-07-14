Захарова: военные поставки на Украину не приведут к миру
Россия категорически не приемлет логику Запада, которая заключается в том, что военная помощь Киеву приблизит окончание конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, западные страны просто не хотят завершения военных действий, извлекая свою выгоду.
Дипломат отметила, что складывается впечатление, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе была принята программа по разворачиванию в Европе большой войны.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся на грани войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Звоните сонному Джо»: Валуев оценил желание Усика возглавить Украину
- Bloomberg: в ЕС возникли разногласия из-за замороженных активов РФ
- Росстат сообщил об увеличении рождаемости
- Кабмин Украины собрался повысить цены на алкоголь до 71%
- Захарова заявила, что иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ
- Захарова: военные поставки на Украину не приведут к миру
- Полковник Макгрегор: Путин раскрыл планы Польши по аннексии Львова
- China Times: США выкупят у Тайваня ракеты MIM-23 Hawk и отправят Украине
- Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней
- Трамп обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru