Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступения на заседании Верховной рады раскритиковал итоги саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Он удивился заявлению тех, кто считает, что прошедший саммит был удачным для Украины, а также напомнил, что вся страна жила надеждой на результат в Вильнюсе.
Политик сравнил встречу с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего в украинской столице начался Евромайдан.
Ранее Дмитрий Медведев назвал киевский Майдан будущей площадью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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