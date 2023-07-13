Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступения на заседании Верховной рады раскритиковал итоги саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он удивился заявлению тех, кто считает, что прошедший саммит был удачным для Украины, а также напомнил, что вся страна жила надеждой на результат в Вильнюсе.

Политик сравнил встречу с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего в украинской столице начался Евромайдан.

Ранее Дмитрий Медведев назвал киевский Майдан будущей площадью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОПетр Порошенко

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