Песков: В США идет постоянная подготовка к санкциям против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что в Соединенных Штатах идет постоянная подготовка к санкциям против государства.
По его словам, наполнение санкционных мер меняется каждый день.
Ранее бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР наверняка последуют санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.
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