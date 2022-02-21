Песков: В США идет постоянная подготовка к санкциям против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что в Соединенных Штатах идет постоянная подготовка к санкциям против государства.

Глава Еврокомиссии: Санкции — самый мощный рычаг давления на Россию

По его словам, наполнение санкционных мер меняется каждый день.

Ранее бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР наверняка последуют санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШАРоссия
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