Захарова прокомментировала скандал вокруг поездки Лаврова цитатой из песни

По её словам, Москва не будет делать ничего, что ещё больше затруднит связи между народами.

«Этим занимаются западные партнёры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это всё ведёт к разрушениям и к удару по всему - от международного права до интересов людей», - подчеркнула она.

Захарова также вспомнила песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которую исполнял Александр Градский, и добавила, что «ничто на земле не проходит бесследно».

Ранее Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.