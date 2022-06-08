Захарова прокомментировала скандал вокруг поездки Лаврова цитатой из песни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена предпринимать какие-либо действия в ответ на срыв визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, сообщает РИА Новости.

Сукачев высказался строчками из песни Макаревича о ситуации на Украине

По её словам, Москва не будет делать ничего, что ещё больше затруднит связи между народами.

«Этим занимаются западные партнёры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это всё ведёт к разрушениям и к удару по всему - от международного права до интересов людей», - подчеркнула она.

Захарова также вспомнила песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которую исполнял Александр Градский, и добавила, что «ничто на земле не проходит бесследно».

Ранее Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровМария Захарова
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