Захарова прокомментировала скандал вокруг поездки Лаврова цитатой из песни
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена предпринимать какие-либо действия в ответ на срыв визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, сообщает РИА Новости.
По её словам, Москва не будет делать ничего, что ещё больше затруднит связи между народами.
«Этим занимаются западные партнёры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это всё ведёт к разрушениям и к удару по всему - от международного права до интересов людей», - подчеркнула она.
Захарова также вспомнила песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которую исполнял Александр Градский, и добавила, что «ничто на земле не проходит бесследно».
Ранее Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.
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