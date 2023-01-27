В Берлине заявили, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта
Поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта, сообщило Министерство иностранных дел Германии в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ.
«На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против этой войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта», — сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Дипломат призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну против России. Об этом говорят высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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