«На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против этой войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта», — сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Дипломат призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну против России. Об этом говорят высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

