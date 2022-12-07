Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что под конец правления ей не удалось на уровне Европейского союза добиться нового формата диалога с Россией.

Политик отметила, что спецоперация не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

