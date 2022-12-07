Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине, передает газета Zeit.

При этом, по ее словам, эта ситуация разрешится переговорами. Она отметила, что есть разница между «миром по диктату» и «дружеским открытым разговором друг с другом».

Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что под конец правления ей не удалось на уровне Европейского союза добиться нового формата диалога с Россией.

Политик отметила, что спецоперация не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАнгела Меркель
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